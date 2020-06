Rätsel um mysteriöses Fossil in der Antarktis gelöst

Ein im Jahr 2011 entdecktes antarktisches Fossil, ist offenbar ein Ei eines riesigen Meeresungetüms. Zu diesem Schluss sind Forscher nach neun Jahren Rätselraten nun gekommen. In dem am Mittwoch im Fachmagazin Nature veröffentlichten Bericht ist von einem 28 mal 18 Zentimeter großen Ei die Rede, das alle bisherigen Funde aus dieser Zeit in den Schatten stellt. Es dürfte einem riesigen Meeresreptil gehört haben, wie die Forscher nach dem Vergleich mit Eiern von 260 heute noch lebenden Reptilien herausfanden.

Ei eines Meeresungetüms

Der Analyse zufolge muss das Ei von einem Lebewesen gelegt worden sein, das zumindest sieben Meter lang war. Ungeachtet der enormen Größe gehen die Forscher aufgrund der Beschaffenheit des Eis davon aus, dass es keinem Dinosaurier, sondern einem Reptil gehört haben muss. Denn während Dinosaurier-Eier eine dicke, harte Schale besitzen, sind die Eier von Reptilien sehr dünnhäutig und fast transparent.