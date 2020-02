Raumschiff tankt erstmals einen alten Satelliten auf

Das Leben von Satelliten verlängern

"Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein Raumschiff an einen Satelliten angedockt hat, der ursprünglich nicht für ein solche Docking-Manöver konzipiert wurde", wird ein Vertreter von Northrop Grumman in der New York Time zitiert. Intelsat 901 war seit Dezember außer Dienst und war kurz bevor, in den so genannten "Graveyard Orbit" geschickt zu werden. Zu diesem Weltraum-Friedhof werden ausgediente Satelliten befördert.