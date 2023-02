Rekord: Jupiter überholt Saturn bei der Anzahl der Monde

12 neue Jupitermonde wurden offiziell bestätigt, womit der Planet die meisten Monde in unserem Sonnensystem aufweist.

Astronom*innen haben 12 neue Monde entdeckt, die Jupiter umkreisen. Damit weist der Planet die meisten Monde in unserem Sonnensystem auf und zieht in dieser Hinsicht an Saturn vorbei.

Jupiter weist nun über 92 Monde auf, während Saturn "nur" über 83 bekannte Monde verfügt. Es werden jedoch noch mehr Entdeckungen erwartet, wie der Astronom Scott Sheppard, der die Beobachtungen zwischen 2021 und 2022 gemacht hat, im Fachmedium "Sky & Telescope" verrät.

Saturn könnte Jupiter noch einholen

Während Jupiter zumindest momentan über mehr Monde verfügt, könnte Saturn allerdings aufholen. Bei einer Suche nach Himmelskörpern mit einem Durchmesser von etwa 3 Kilometern entdeckten Forscher*innen dreimal mehr Objekte bei Saturn als bei Jupiter. Diese kleinen Saturnmonde könnten durch Einschläge vor einigen Hundert Millionen Jahren entstanden sein.