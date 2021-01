Rekord-Raketenstart von SpaceX im Livestream

Mit nur einem einzigen Flug sollen 143 Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden.

Falls das Wetter mitspielt, wird SpaceX am Sonntag einen Rekord-Raketenstart hinlegen. Eine Falcon-9-Rakete soll im Rahmen der Transporter-1-Mission insgesamt 143 Satelliten in die Umlaufbahn befördern.

Noch nie wurden so viele Satelliten mit einer einzigen Rakete ins All geschickt. Der bisherige Rekord lag bei 104. Sie flogen im Rahmen einer indischen Mission im Februar 2017 ins All.

Eigentlich hätte die SpaceX-Rakete bereits am Freitag abheben sollen, das Wetter machten dem Unternehmen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Nun ist der Start von Complex 40 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida für 10:00 Ortzeit, also 16:00 MEZ geplant. Das mögliche Startfenster beträgt 22 Minuten, einen Live-Stream gibt es hier: