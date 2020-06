Riesige "Weltraumkammer" in Großbritannien errichtet

In Harwell, einem Ort rund zehn Kilometer südlich von Oxford und 50 Kilometer westlich von London, wird derzeit eine riesige "Weltraumkammer" errichtet. In der Kammer sollen künftig Satelliten getestet werden. In der 16 Meter langen und 8 Meter breiten Röhre können Bedingungen erzeugt werden, wie sie die Maschinen auch im Weltraum vorfinden würden - abgesehen von der Schwerelosigkeit. In der Kammer können Vakuum, Temperaturen von minus 180 bis plus 100 Grad, sowie starke Vibrationen und Lautstärken erzeugt werden.

Nationales Testzentrum

"Großbritannien ist weltweit führend bei Raumfahrttechnologie und diese beeindruckende neue Kammer wird unsere Testfähigkeiten maßgeblich erhöhen", meint die britische Wissenschaftsministerin Amanda Solloway in einer Presseaussendung des Unternehmens RAL Space. Dieses erhielt rund 100 Millionen Pfund von der Regierung, um eine National Satellite Test Facility (NSTF) zu errichten. Die Anlage enthält mehrere Testkammern. Die nun installierte ist die größte davon.