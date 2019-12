Ringförmige Sonnenfinsternis sorgt für Staunen

Nächstes Spektakel im Juni 2020

Wer eine ringförmige Sonnenfinsternis sehen will, muss knapp sechs Monate warten. Am 21. Juni 2020 ist es soweit - zu sehen wird diese aber nur im Kongo, auf der arabischen Halbinsel, Pakistan, Indien, China und Taiwan. Die nächste totale Sonnenfinsternis findet am 14. Dezember 2020 statt und wird wiederum nur in Chile und Argentinien zu sehen sein.