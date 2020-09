Fahrendes Labor findet Schlaglöcher, bevor sie entstehen

935 Millionen Euro gab man 2018 laut Verkehrsministerium in Österreich für bauliche Maßnahmen an Autobahn und Schnellstraßen in Österreich aus

Schlaglöcher entstehen, wenn Wasser in Risse im Straßenbelag dringt und dort einfriert. Taut es wieder ab, entsteht ein Hohlraum, der sich absenkt und ein Loch in die Straße reißt

Aquaplaning kann durch Spurrinnen auf der Fahrbahn oder größere Senken entstehen. Dort sammelt sich Wasser und die Räder können die Bodenhaftung verlieren. Der RoadStar kann Risse bis 1mm Breite erfassen und ihre theoretische Wassertiefe berechnen

127.498 Kilometer lang ist das gesamte Österreichische Straßennetz (Stand 2019)