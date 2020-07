Roboter parkt Autos am Flughafen ein und aus

Am Dienstag fällt am Düsseldorfer Flughafen der Startschuss des Robotersystems Ray. Wer nicht selber einparken will bzw. die mühsame Parkplatzsuche umgehen will, stellt sein Auto einfach in einer speziell konstruierten Box ab. Das System berechnet aufgrund der Größe des Autos, wo es am besten geparkt werden kann. Anschließend wird das Auto von einem von insgesamt drei gabelstaplerartigen Roboterteile gehoben und automatisiert an den vorgesehenen Parkplatz gebracht. Durch das automatisierte, intelligente Parksystem sollen 60 Prozent mehr Fahrzeuge auf derselben Fläche Platz finden.