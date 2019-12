Rote und blaue Farbe sollen Reichweite von Elektroautos erhöhen

Laut dem US National Renewable Energy Laboratory kann der Einsatz der Klimaanlage in Elektroautos die Reichweite um bis zu 50 Prozent reduzieren. Ford experimentiert deshalb damit, wie das Temperaturempfinden in Fahrzeuginnenräumen beeinflusst werden kann, berichtet Golem.de. Eine Möglichkeit dazu ist die farbliche Gestaltung des Fahrzeuginnenraums. Denn Farben können dazu führen, dass die Umgebungstemperatur als wärmer oder kälter empfunden wird, als sie tatsächlich ist. Bei roter Beleuchtung fühlen sich Menschen wärmer, bei blauer kälter.

Experiment

In Fords Konzept-Elektro-Van Transit Smart Energy wurde damit bereits experimentiert. Mit zufriedenstellenden Ergebnissen. Dabei wurden ein Wintertag mit 0 Grad Celsius und ein Sommertag mit 30 Grad Celsius simuliert und das Temperaturgefühl abgefragt.

Das entsprechende Umgebungslicht hatte dann zur Folge, dass der Energieverbrauch des Klimasystems gedrückt werden konnte. Bei der Kühlung um 3,3 Prozent und bei der Heizung um 2,5 Prozent, wie es in einer Aussendung von Ford heißt. Der Elektro-Van von Ford soll 2021 in Europa auf den Markt kommen.