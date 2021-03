Sandsturm in Peking färbt die Sonne blau

Gelber Himmel, blaue Sonne: Zum zweiten Mal in kurzer Zeit wurde Peking in eine apokalyptische Atmosphäre getaucht. Der Sandsturm am Sonntag ließ die Skala für die Luftverschmutzung auf 500 ansteigen – das Maximum.

Das Wetterarmt von Peking warnte schon am Vortag vor dem Sturm und den starken Winden. Die Bewohner sollten wenn möglich zuhause bleiben. Einige wagten sich aber dennoch raus und machten eindrucksvolle Fotos des Wetterspektakels.