Erster Satellit mit Jodantrieb erfolgreich getestet

Das Raumfahrtunternehmen ThrustMe hat einen Satelliten mit Jod betrieben. Das chemische Element hat großes Potenzial in der Raumfahrt.

Dem französischen Raumfahrtunternehmen ThrustMe ist es erstmals gelungen einen Satelliten mit Jod zu betreiben, berichtet der New Scientist.

Jod schnitt bei dem Test besser ab als der herkömmliche Treibstoff für Satelliten Xenon. Die Chemikalie ist nicht nur selten und teuer in der Herstellung. Als Gas muss sie auch unter hohen Druck gespeichert werden, was spezielle Geräte erfordert. Jod hat eine ähnliche Atommasse wie Xenon, ist aber häufiger und billiger. Es kann als druckloser Feststoff gelagert werden. Die Nutzung hat für die Raumfahrt also großes Potenzial.

So funktioniert es

ThrustMe hat dazu ein eigenes elektrisches Antriebssystem entwickelt. Dabei wird zunächst ein fester Jodblock erhitzt und in ein Gas umgewandelt. Das Gas wird mit Hochgeschindigkeitselektronen beschossen und dadurch in ein Plasma aus Jodionen und freien Elektronen verwandelt. Negativ geladene Hardware beschleunigt dann die positiv geladenen Jodionen aus dem Plasma zum Auspuff des Systems und treibt das Raumfahrzeug an.

Getestet wurde das Antriebssystem mit einem kleinen 20 Kilogramm schweren CubeSat-Satelliten in einer Höhe von 480 Kilometern. In einer Reihe von Manövern wurde das System 11 Mal erfolgreich getestet.