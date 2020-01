Satelliten auf Crashkurs verfehlen einander knapp

Kaskadeneffekt

Bei einer relativen Geschwindigkeit von fast 53.000 km/h, hätte ein Zusammenstoß Trümmer weit wegschleudern können. Dadurch wäre nicht nur ein Trümmerfeld in diesem Orbit entstanden, auch Satelliten in anderen Umlaufbahnen hätten getroffen werden können.

Raumfahrtexperten warnen, dass so ein Kaskadeneffekt entstehen kann. Die Trümmer einer Kollision lösen weitere Crashes aus, wodurch das Trümmerfeld immer größer wird, bis schließlich ein Großteil der aktiven Satelliten zerstört ist. Sie mahnen deshalb Unternehmen, beim ins All schießen von Satelliten immer deren rechtzeitige Entsorgung einzuplanen, etwa durch einen gezielten Absturz, damit der Satellit in der Erdatmosphäre verglüht.