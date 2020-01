Auf Kollisionskurs: Zusammenstoß zweier Satelliten droht

Zwei Satelliten werden mit einem Abstand von nur wenigen Metern aneinander vorbeirauschen. Auch eine Kollision sei möglich, warnt LeoLabs, ein US-Unternehmen, das sich auf das Tracking von Weltraummüll spezialisiert hat. Stattfinden wird das Event in der Nacht zum Donnerstag (Mitteleuropäische Zeit) am Himmel über der USA, in der Nähe von Pittsburgh.

Die beiden Objekte treffen mit einer relativen Geschwindigkeit von 53.000 km/h aufeinander. Laut den Berechnungen wird der Abstand zwischen den Satelliten lediglich 15 bis 30 Meter betragen. Konkret steuern das ehemalige Weltraumteleskop IRAS (Infrared Astronomical Satellite) und der Experimentalsatellit GGSE-4 aufeinander zu.