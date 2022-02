“Schatzkarte” zeigt 300.000 Meteoriten, die in Antarktis versteckt sind

Die Daten wurden kombiniert - per maschinellen Lernen war es den Forschenden in Folge möglich vorherzusagen, wo sich die Meteoriten in der Antarktis auffinden lassen dürften.

Eine von Forscher*innen der Delft University of Technology entwickelte "Schatzkarte" zeigt, wo sich in der fast unberührten Antarktis mit hoher Wahrscheinlichkeit Meteoriten befinden könnten. Diese Gebiete wurden mithilfe einer künstlichen Intelligenz (KI) identifiziert.

Blaueisfelder sollen viele Meteoriten beherbergen

Dabei wurden mehrere nie-besuchte Meteoriten-reiche Areale gefunden, manche davon befänden sich sogar in der Nähe der Forschungsstationen. Auch in den sogenannten "Blaueisfeldern", das sind Gebiete, in denen das Eis offen an der Oberfläche sichtbar ist, also nicht von Schnee bedeckt ist, sollen zahlreiche Meteoriten versteckt sein.

Die kommen im Laufe der Zeit zum Vorschein. Meist sind die Meteoriten in der Antarktis von Eisschichten umhüllt. Mit der Gletscherbewegung werden auch die Himmelsobjekte mitgezogen. Ist ein Hindernis wie etwa das Transarktische Gebirge im Weg, werden das Eis und die darin versteckten Meteoriten an die Oberfläche gedrängt.