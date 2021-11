Australier findet 4,6 Milliarden Jahre alten Meteoriten

Jahrelang hat der Australier David Hole einen rötlichen Gesteinsbrocken aufbewahrt - in der Hoffnung, dass es sich dabei um einen Goldklumpen handelt. Entdeckt hatte er den Brocken mithilfe eines Metalldetektors im Maryborough Regionalpark nahe Melbourne.

Zuhause versuchte Hole mit unterschiedlichen Werkzeugen wie eine Gesteinssäge, ein Bohrgerät, ein Vorschlaghammer oder Säure, ihn aufzubrechen. Der Brocken war jedoch zu robust. Denn was er vor sich hatte, war nicht Gold, sondern ein seltener Meteorit.

Meteorit weist Gewicht von 17 Kilogramm auf

Hole brachte seinen Fund laut Sciencealert.com zur Begutachtung in das Melbourne Museum, wo er als 4,6 Milliarden Jahre alten Meteoriten identifiziert wurde. Der Brocken - "Maryborough" getauft - weist ein Gewicht von 17 Kilogramm auf.

Um eine Scheibe abzuschneiden, kam eine Diamanten-Säge zur Anwendung. Die Forscher*innen fanden heraus, dass der Meteorit zu einem hohen Teil aus Eisen besteht. Dabei handelt es sich um einen H-Chondriten (H5).

Heimat ist vermutlich Asteroidengürtel

Woher der Meteorit stammt und wie lange er schon auf der Erde ist, ist den Forscher*innen noch nicht ganz klar. Sie haben jedoch eine Einschätzung. Das Sonnensystem war einst ein drehender Haufen Staub und Chondriten-Gestein. Durch die Gravitation formten sich daraus Planeten – die Überreste landeten im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.

Den Forscher*innen zufolge stammt dieser spezielle Meteorit mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus diesem Asteroidengürtel. Er wurde vermutlich durch die Kollision anderer Asteroiden herausgeschleudert und Richtung Erde katapultiert. Die Forscher*innen vermuten, dass er zwischen 100 und 1.000 Jahre die Erde bewohnt.

Ihnen zufolge ist er zudem viel seltener und wertvoller als Gold: Nicht nur ist er der zweitgrößte Chrondit, auch wurden im Bundesstaat Victoria in Australien bislang nur 17 Meteoriten gefunden und gemeldet.

Die Studie wurde bereits 2019 in Proceedings of the Royal Society of Victoria veröffentlicht.