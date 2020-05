Schmerz ausschalten: Forscher machen überraschende Entdeckung

Auf der Suche nach neuen Schmerzmitteln

Bei Tests mit Mäusen fanden die Forscher heraus, dass die zentrale Amygdala (CeAga) an mindestens 16 verschiedene Gehirnzentren Signale aussendet, von denen bekannt ist, dass sie Schmerzen verarbeiten. Dass die zentrale Amygdala mit derart vielen verschiedenen Gehirnbereichen verbunden war, stelle für die Forscher eine Überraschung dar, so Wang.

Weil es so viele Gehirnzonen gibt, die für Schmerzen zuständig sind, sei es bei der Schmerzbehandlung so schwierig, die richtigen Rezeptoren anzusprechen. "Die Aktivierung eines Schlüsselknotens, der auf natürliche Weise hemmende Signale an diese schmerzverarbeitenden Regionen sendet, wäre deutlich zielführender", erklärt der Forschungsleiter.

Nun will das Forschungsteam nach Medikamenten suchen, die nur diese Zellen aktivieren können. Künftige Schmerzmittel könnten dann durch Unterdrückung dieser Gehirnzone Schmerzen lindern, sagt Wang.