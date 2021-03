Schrödinger-Preis an Mathematiker und Quantenphysiker

Grundlagen geschaffen

Der Erwin Schrödinger-Preis geht zu gleichen Teilen an den ungarischen Mathematiker László Erdős und den Quantenphysiker Markus Arndt. Erdős, der mit einem Beweis der sogenannten "Wignerschen Vermutung" aus den 1950er-Jahren eine mathematische Grundlage für die Bearbeitung sehr unterschiedlicher naturwissenschaftlicher und technischer Fragestellungen geschaffen hat, arbeitet seit 2013 am Institute of Science and Technologiy (IST) Austria in Klosterneuburg (NÖ). Arndt, der auf dem Gebiet der Quantennanophysik experimentell ausgelotet hat, wie die Materiewellen-Interferometrie zu einem hochsensitiven Messverfahren entwickelt werden kann, habilitierte sich 2002 an der Uni Wien, wo er seit 2004 Professor für Quantennanophysik ist.