Schweizer Wirkstoff tötet Coronaviren auf Masken

Ein an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) produzierter Wirkstoff soll dem Coronavirus auf Oberflächen wie Textilien den Garaus machen. Der ursprünglich vom ETH-Spinoff HeiQ entwickelte Wirkstoff, der zunächst nur in geringem Ausmaß verfügbar war, konnte von den Forschern der Hochschule in nur vier Wochen zur Serienreife gebracht werden. Die tonnenweise Produktion des Wirkstoffs ermöglichte die Imprägnierung von Millionen Schutzmasken. Die Oberfläche soll Coronaviren besonders effektiv töten.

Silberpartikel und Fett

Das Produktionsverfahren dient nun als Blaupause für Großproduktionen in der Schweiz, den USA, Australien und China, teilte die FHNW am Montag mit. Für das neue Imprägniermittel werden winzige Silberpartikel neben Fetttröpfchen auf den Stoff gewalzt. Diese Barriere reißt Bestandteile aus der Hülle der Viren heraus, was diese inaktiv und so die Viren für den Menschen unschädlich macht. Das entschärft auch das Problem, wenn Menschen ihre eigene Maske mit den Händen berühren und sich damit versehentlich wieder ins Gesicht fahren.