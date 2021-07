Eine der weltgrößten schwimmenden Solarfarmen enthüllt

Bis 2025 will Singapur mithilfe der Farm die Solarenergie-Erzeugung vervierfachen.

Am Mittwoch hat Singapur eine der weltweit größten schwimmenden Solarfarmen enthüllt. Das Paneel-bedeckte Areal ist so groß wie 45 Fußballfelder und erzeugt so viel Strom, dass die 5 Kläranlagen des Inselstaats damit betrieben werden können.

Mit dem Projekt will Singapur die Solarenergie-Erzeugung bis 2025 vervierfachen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die Solarfarm mit einer Kapazität von 60 MW könnte dabei helfen, die CO2-Emissionen um etwa 32 Kilotonnen jährlich zu senken. Laut der New York Post sei das damit vergleichbar, als würden 7.000 Autos aus dem Verkehr gezogen.