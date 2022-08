Forscher entwickeln neuartige schwimmende Windturbine

Die neuen Windturbinen müssen nicht im Meeresboden verankert sein und können in tiefen Gewässern eingesetzt werden.

Windkraftanlagen in Küstennähe sind nichts Neues, doch sie haben einige Nachteile. Sie sind relativ schwer, bestehen aus starren Türmen und sind im Meeresboden verankert. Rund 60 Meter tief darf das Wasser dabei sein, ansonsten zahlt sich der Bau so einer Anlage nicht mehr aus. Forscher*innen des US-Energieministeriums entwickelten daher eine neue, schwimmende Windturbine, die auch in tieferen Gewässern eingesetzt werden kann.

Vertikale Rotoren statt typische Windräder

Anstatt eines großen Turms mit seinen Rotorblättern ist diese neue Art von Windkraftanlage mit vertikalen Rotorblättern ausgestattet, die nur knapp über dem Wasser liegen. Die bogenförmigen Rotorblätter bilden dabei den Umriss eines Eis.