Schwimmendes Gerät erzeugt Trinkwasser und grünen Wasserstoff

Forscher*innen der University of Cambridge haben ein Gerät entwickelt, das Salzwasser oder kontaminiertes Wasser in grünen Wasserstoff und Trinkwasser verwandeln kann. Abgesehen von der Sonne wird keine externe Energiequelle benötigt. Das macht das Gerät ideal für den Einsatz in ressourcenarmen oder abgelegenen Gebieten der Erde, wie die Universität selbst in einer Mitteilung schreibt.

Der Prozess, der dabei zum Einsatz kommt, wurde von der pflanzlichen Photosynthese inspiriert. Im Unterschied zu früheren vergleichbaren Geräten (siehe Video unten) funktioniert das nun auch mit nicht sauberem Wasser.