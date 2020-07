Siri im Auto kommt nur langsam in die Gänge

Mercedes scheint derzeit der einzige Autohersteller zu sein, der einen konkreten Zeitpunkt für die Integration von Siri vorlegen will. Das iPhone und sein persönlicher Assistent sollen zunächst in der neuen A-Klasse, die im September auf den Markt kommt, Platz finden. Mercedes hat dazu eine eigene App namens "Digital DriveStyle" entwickelt und bietet einen "Drive Kit Plus für das Apple iPhone" an. Das Smartphone wird dabei an eine Schnittstelle angeschlossen. Seine Inhalte werden über das Fahrzeug-Display mit eigener Darstellung ausgespielt.

Mit der Digital DriveStyle App wird das iPhone mit zusätzlichen Diensten ausgestattet, etwa Garmin-Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen, einer Vorlese-Funktion für Social Networks oder einem Carfinder. Siri wird ebenfalls über die Digital DriveStyle App aufgerufen. Mit dem digitalen Assistenten kann man im Mercedes den privaten Kalender managen, Musik aus der eigenen Sammlung abrufen, SMS diktieren oder E-Mails versenden.

Sich die Route von Siri ansagen lassen steht noch nicht am Programm - "zu einem späteren Zeitpunkt" soll Siri die von Apple angekündigte Aufgabe aber tatsächlich übernehmen können. Von einem eigenen Siri-Knopf am Lenkrad ist bei Mercedes aber nicht die Rede. App und Drive Kit Plus werden nach der A-Klasse ab Herbst auch für die B-, C- und E-Klasse eingeplant. An einer Lösung für Android-Smartphones wird bei Mercedes ebenfalls gearbeitet. Ein Markteinführungstermin kann noch nicht genannt werden.

Konkrete Angaben zu den Plänen der Siri-Integration im Auto gibt es also selten. Wie FastCompany feststellt, liefert auch der digitale Assistent eher unbrauchbare Informationen dazu. " Siri, bist du die Zukunft des Automobils?" - "Kein Kommentar."