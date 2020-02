So können Handys künftig Krebs riechen

„Der Mensch verfügt über 300 bis 400 unterschiedliche Rezeptoren, die Geruchsmoleküle binden und so für unsere Geruchswahrnehmung sorgen. Die einzelnen Rezeptoren, die in Millionen von Riechzellen untergebracht sind, sind aber nicht gleichgeschaltet, sondern sprechen bei verschiedenen Gerüchen in einem unterschiedlichen Muster an. Diese Vielzahl an Parameter macht das ganze so kompliziert“, erklärt Fruhmann.

Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

Sinnvolle Anwendungsgebiete gäbe es allerdings zuhauf. Mit künstlichen elektronischen Nasen könnten Roboter Sprengstoff auf Flughäfen oder gefährliche Gasaustritte erschnüffeln. Entsprechende Sensoren könnten auch bei verdorbenen Lebensmitteln oder Krankheiten Alarm schlagen, die sich schon frühzeitig durch Geruchsmoleküle bemerkbar machen.