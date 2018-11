So sehen die Bilder des ersten Ganzkörper-3D-Scanners aus

Das Detailreichtum der Aufnahmen sei erstaunlich, die dynamischen Sequenzen, in denen die Ausbreitung markierter Substanzen in 3D im Körper beobachtet werden könne, seien unglaublich, sagte Badawi. Der Scanner sei 40 Mal schneller als herkömmliche PET-Geräte, ein Diagnosecan des kompletten Körpers könne in 20 bis 30 Sekunden erstellt werden.