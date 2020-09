So sieht Dunkle Materie aus - wenn wir sie sehen könnten

Dunkle Materie zählt zu den größten Rätseln der Physik. Laut Berechnungen macht sie 85 Prozent der gesamten Masse im Universum aus. Gesehen hat sie noch niemand, genausowenig weiß man, woraus Dunkle Materie eigentlich besteht. Eine Annahme besagt, dass sie aus schwach wechselwirkenden massereichen Teilchen, so genannten WIMPs, besteht. Forscher des Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics in den USA haben nun eine riesige Simulation rund um diese Annahme kreiert.

Halos in allen Größen

Wie Universe Today berichtet, stehen so genannte Halos aus Dunkler Materie im Zentrum der Studie. Dabei handelt es sich um annähernd kugelförmige Anhäufungen Dunkler Materie, die sich um massereiche Objekte im Universum bilden. Bei der Simulation wurden Halos in 30 unterschiedlichen Größenordnungen entdeckt. Ihre Masse reicht von hunderten Erdmassen bis zu hunderten Galaxienhaufen. Für die Forscher ist dieses Resultat überraschend. Sie vermuteten nicht, dass sich Halos in allen Größenordnungen bilden würden.