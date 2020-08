So verhindert man Gedränge in U-Bahn-Stationen

Aussteigeverhalten

Im ersten Schritt werden unterschiedliche Verhaltensmuster erfasst. Um etwa Bewegungsströme in der U-Bahn zu simulieren, muss das Ein- und Aussteigeverhalten von Personen ermittelt werden. „Dabei können etwa automatische Zählsensoren eingesetzt werden, um Flussraten zu messen“, sagt Seer. Auch Infrarot- oder Bildsensoren wie Kameras können die notwendigen Informationen liefern, um Bewegungskurven zu erfassen. Die Daten sind anonymisiert. „Uns interessiert das Bewegungsverhalten des Individuums im Zusammenspiel in der Masse“, führt der Experte aus.

Sind diese Daten erhoben, werden potenzielle Lenkungsmaßnahmen ausgearbeitet und simuliert. Dabei spielen nicht nur bauliche oder soziale, sondern auch intrinsische Faktoren eine Rolle. So kann das Modell auch das Handeln von Personen in Interaktion mit anderen Menschen vorhersagen. „Es gibt Verhaltensweisen in uns, die wir unterbewusst an den Tag legen und die bei uns allen relativ ähnlich sind. Man spricht hier von ,selbstorganisierenden Effekten’. Das sind strukturelle Ordnungen ohne eine Steuerung von außen“, sagt Seer.

Als Beispiel nennt er die spontane Bildung von Gehspuren: „In Mitteleuropa gehen Personen rechts und in einem schmalen Korridor bilden sich 2 gegenläufige Gehspuren. Wird der Korridor breiter, können daraus etwa 3 oder 4 Spuren werden. Das wird nicht von außen bestimmt, das machen die Menschen einfach unterbewusst“, erklärt er. Da am Computer die Realität wiedergegeben werden soll, müsse das Modell in der Lage sein, diese Effekte abzubilden. „Nur Phänomene wie Panik können wir kaum vorhersagen“, sagt er. Bei Simulationen von Veranstaltungen mit höherer Dichte, wo Menschen eher in Panik geraten könnten, könnte man jedoch entsprechend gegensteuern.