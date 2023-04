Grazer Software bringt Farbe auf die Kinoleinwand

Das Einfärben von historischen Filmen war bislang mit mühevoller Handarbeit verbunden. In den Anfängen musste jeder Frame, also jedes Einzelbild eines Films, händisch eingefärbt werden. Und auch mit moderner Technik ist das Kolorieren der Aufnahmen äußerst langwierig, was auch „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson erfahren musste. Für seinen 2018 erschienenen Dokumentarfilm „They Shall not Grow Old“ über den Ersten Weltkrieg waren 400 Mitarbeiter 3 Jahre lang mit der Restaurierung und Kolorierung der historischen Aufnahmen beschäftigt. „An die 100 Stunden originales Filmmaterial musste dafür durchgesehen werden“, erzählt Pock. Davon schaffte es nur ein Bruchteil in den Film. Am Anfang brauchte das Team ganze 11 Monate, bis eine einzige Szene vollständig restauriert und konvertiert war. Gegen Ende der Arbeiten war eine Aufnahme in immerhin 2 Monaten bearbeitet.

Handarbeit weiter nötig

Auch der Algorithmus der TU Graz weiß nicht, welche Farbe eine bestimmte Uniform oder Fassade haben soll. „Der Keyframe, also ein einzelner Bildausschnitt einer Szene, muss weiterhin händisch eingefärbt werden“, erklärt Pock. „Denn nur der Mensch kann historisch korrekte Farben garantieren.“ Die folgenden 20 oder 30 Frames werden dann automatisch eingefärbt.