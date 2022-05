Künstliche Intelligenz aus Kärnten macht Videos smart

Wie in Textdokumenten sind auch in Videos meist nur bestimmte Passagen relevant. Eine Software aus Kärnten macht Inhalte in Videos durchsuchbar.

Das will Streamdiver ändern. Für einen roten Faden in diesem Informationsdschungel sorgt das System Smart Digital Video . Betriebe, Organisationen und die öffentliche Hand sollen damit das maximale Potenzial ihrer digitalen Videos ausschöpfen und ihre Videoinhalte besser durchsuchbar und vermittelbar machen können.

Mit der zunehmenden Masse an erzeugten Videos verlieren Unternehmen aber auch schnell den Überblick über die darin enthaltenen Inhalte, weiß Christian Tautschnig , CEO des Kärntner Unternehmens Streamdiver . „In einem Textdokument interessieren mich nur gewisse Bereiche. Das gleiche Bedürfnis besteht auch beim Video“, sagt er gegenüber der futurezone. Anders als bei digitalen Textdokumenten sind relevante Passagen in Videos aber nicht durchsuchbar.

Videos sind allgemein beliebt. Sie fassen oft komplexe Inhalte auf einfache Art und Weise zusammen und bieten auch unterhaltsame Zusatzinformationen. Studien zeigen, dass der Konsum von Online-Videos in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Besonders jüngere Generationen erwarten, Informationen auch in Videoform bereitgestellt zu bekommen. Laut einer deutschen Untersuchung aus dem Jahr 2018 produzieren und konsumieren besonders Millennials – also die Generation, die im Zeitraum der frühen 1980er-Jahre bis zu den späten 1990ern geboren wurde – mehr Web-Videos als je zuvor.

Durch maschinelles Lernen könne sich die künstliche Intelligenz auch rasch an die sprachlichen Besonderheiten einer bestimmten Gemeinde oder Region anpassen. Dadurch könne eine dialektbehaftete Sprache laut Tautschnig mit einer höheren Genauigkeit wiedergegeben werden als bei anderen Transkriptionsmöglichkeiten, die es aktuell am Markt gibt.

Videos Wort für Wort durchsuchen

Mit der KI-gestützten Transkription erhalten Anwender*innen aus ihrem Video aber nicht nur ganze Wortprotokolle – um die jeweiligen Informationen zielgerichtet aufzufinden, können sie jedes Video auch Wort für Wort durchsuchen – so wie ein digitales Textdokument auch. „Bei der Lösung geht es darum, ein Video vollinhaltlich zu erschließen und mehrere Informationen daraus zu ziehen. Denn in einem Video stecken auch Informationen in bildlicher Form, die mit Textstellen in Zusammenhang stehen“, so Tautschnig.

So kann die KI etwa auch Sprecher*innen, Objekte und Aktivitäten, die für die Wissensvermittlung relevant sind, in einem Video identifizieren und automatisch den ausgewerteten Textabschnitten zuweisen. Für einen besseren Überblick kann die gesprochene Sprache auch auf Themenschwerpunkte analysiert werden und diese Inhalte in anderen Videos auffindbar gemacht werden.