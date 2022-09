Solar Orbiter der ESA löst Rätsel um Sonnenstürme

Bei seinem letzten Vorbeiflug an der Sonne konnte der Solar Orbiter der ESA und NASA Daten sammeln, die das Geheimnis um sogenannte solare Switchbacks (engl. für Serpentinen) lüften. Forscher*innen konnten damit erklären, wie sie entstehen und wie sie Sonnenstürme beeinflussen könnten.

"Magnetische Autobahn"

Die Switchbacks haben ihren Ursprung in besonders aktiven Regionen auf der Sonnenoberfläche, etwa in der Nähe von Sonnenflecken. Dort gibt es offene und geschlossene Magnetfeldlinien. Geschlossene Linien wölben sich nach oben und verschwinden dann wieder in der Sonne. Es entweicht dabei nur wenig Plasma, weshalb Sonnenwinde hier langsamer sind.

Offene Feldlinien verbinden sich hingegen mit dem interplanetaren Magnetfeld unseres Sonnensystems. Wie eine "magnetische Autobahn" sorgen sie für einen schnellen Sonnenwind, schreibt die ESA in einer Aussendung.