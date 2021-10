Solarflugzeug fliegt 3 Wochen ohne Unterbrechung

Airbus geht davon aus, dass der Solarflieger bis zu 6 Monate am Stück in der Luft bleiben könnte.

Der solarbetriebene Airbus Zephyr ist fast 3 Wochen lang geflogen, ohne zu landen. 6 Testflüge hat der unbemannte Zephyr absolviert – 2 fanden in der Stratosphäre und 4 in geringer Höhe statt. 18 Tage dauerte ein einzelner Stratosphärenflug.

Airbus geht davon aus, dass der Flieger, der mit 2 kleinen Propellern ausgestattet ist, gar mehrere Monate am Stück in der Luft bleiben könnte und kommerzielle Kund*innen sowie das Militär mit Internet versorgen könnte. Ziel von Airbus ist es, den Zephyr ein halbes Jahr am Stück in die Luft zu schicken. „Unsere Batterien weisen eine wirklich gute Performance auf", sagt Jana Rosenmann von Airbus. 3 Monate zu erreichen wäre im nächsten Schritt durchaus machbar.

Internetversorgung und Erdüberwachung

Zephyr nutzt das Sonnenlicht, um zu fliegen und seine Batterien aufzuladen - verbraucht daher keinen Treibstoff und setzt keine Kohlenstoffemissionen frei. Grundsätzlich sei der Zephyr laut E&T günstiger und umweltfreundlicher als ein Satellit. Aufgrund seiner langen Flugleistung könnte der Solarflieger auch im Bereich des Katastrophenmanagements zum Einsatz kommen, unter anderem, indem er die Verbreitung von Flächenbränden oder Ölteppichen überwacht.

Rosenmann zufolge könne der Flieger generell in jenen Gebieten der Erdüberwachung eingesetzt werden, wo sie benötigt werde. Zudem könnten auch jene Menschen mit Internet versorgt werden, die kein Breitband-Internet erreicht.