Nach 4 Monaten: Sonne in Antarktis ging wieder auf

4 Monate ohne Sonne

„Die Zeit hier hat die seltsame Eigenschaft, gleichzeitig sehr schnell und sehr langsam zu vergehen“, teilte er mit. „Das zurückkehrende Tageslicht hat uns alle sicherlich aufgemuntert und wir beginnen, den letzten Teils dieses Abenteuers zu spüren“, so Hagson. Die Crew hat bereits drei Viertel ihrer Zeit auf der Forschungsstation hinter sich.



Der Winter in der Antarktis ist hart, die Temperaturen fallen auf unter - 80 Grad Celsius. Mit August kommt nicht nur das Sonnenlicht zurück, sondern auch Produktionsarbeit für das Antarctic Film Festival. Bei diesem Festival zeigen die Bewohner der Forschungsstationen eigene Filme und nehmen an Challenges teil. In der Vergangenheit entstanden für dieses Festival bereits zahlreiche lustige und skurrile Beiträge.