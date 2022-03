Die Antarktis wird derzeit von einer Art Hitzewelle heimgesucht. Aber auch in der Arktis ist es derzeit viel zu warm.

Die Concordia-Station meldetet am Freitag eine Temperatur von -12.2 Grad Celsius . Normalerweise sei die dortige Temperatur im März rund 40 Grad Celsius niedriger . Auch andere Wetterstationen in der Region meldeten ähnliche Temperaturrekorde. Maximiliano Herrera, der Wetterextreme rund um den Globus beobachtet, spricht von einer "außergewöhnlichen Anomalie".

Sowohl die arktische Region rund um den Nordpol als auch die Antarktis ganz im Süden des Planeten werden derzeit von extremen Wetterphänomenen heimgesucht. Im Osten der Antarktis wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Temperaturrekorde verzeichnet.

"An den Polen herrschen entgegengesetzte Jahreszeiten. Normalweise sehen wir nicht, dass Nordpol und Südpol gleichzeitig schmelzen. Das ist definitiv ein ungewöhnliches Ereignis ", sagt etwa Walt Meier, Leiter des US-amerikanischen National Snow and Ice Data Center in Boulder in Colorado.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Erde, in der Arktis, wurden ebenso deutlich erhöhte Temperaturen gemeldet. Für diese Jahreszeit sei es dort um rund 30 Grad Celsius zu warm , werden mehrere Wissenschaftler*innen von der Nachrichtenagentur AP zitiert .

"Kein gutes Zeichen"

Seit 65 Jahren wird an der Wetterstation Vostock in der Nähe des Südpols die Temperatur gemessen. Zwischen März und Oktober war es dort nie wärmer als -30 Grad Celsius, schreibt die Washington Post. Am Freitag meldete die Station Vostock eine Rekordtemperatur von -17,7 Grad Celsius.

"Das ist kein gutes Zeichen", sagt Matthew Lazzara, Meteorologe von der Universität Wisconsin, zur AP. Gleichzeitig glaubt Lazzara aber an ein außergewöhnliches Wetterphänomen und will die aktuell zu hohen Temperaturen nicht gleich in den Zusammenhang mit dem Klimawandel bringen. Wenn diese extrem hohen Temperaturen allerdings öfter oder gar regelmäßig auftreten, dann sollte man sich ernsthafte Sorgen machen.