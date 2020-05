Sonnenaktivität steuert auf Tiefststand zu

Darüber hinaus ist die Abschirmung von galaktischer kosmischer Strahlung - etwa durch Supernovae - etwas schwächer. Das ist im Normalfall aber nur für Astronauten ein Thema, die im Weltraum ohnehin höherer Strahlung ausgesetzt sind. Inwiefern die ruhigere Sonne für tiefere Temperaturen auf der Erde sorgen kann, sind die Zusammenhänge noch nicht ganz eindeutig geklärt. Lange Zeit gab es die Vermutung, dass eine Serie von Zyklen mit minimaler Sonnenaktivität die Erde abkühlen könnte.

Grand Solar Minimum könnte bevorstehen

Ob wir aktuell auf ein derartiges "Grand Solar Minimum" zusteuern, ist noch nicht abschließend geklärt. Da der Höhepunkt der Sonnenaktivitäten im Jahr 2014 recht gering ausfiel, und das Minimum des vorigen und jetzt beginnenden Zyklus auf sehr niedrigem Niveau angesiedelt ist, könnten wir in den kommenden Jahrzehnten in so eine Periode eintreten, die bis zu 100 Jahre andauern kann. Das letzte Grand Solar Minimum (1645-1715) fiel mit der "kleinen Eiszeit" in Europa zusammen - daher auch die Spekulationen über den Temperaturabfall.