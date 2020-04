Warum das Ozonloch über der Arktis verschwunden ist

Dass es in diesem Jahr auch über der Arktis zu einer gefährlichen Ausdünnung der Ozonschicht gekommen ist, führen Forscher auf besondere Bedingungen in der Atmosphäre zurück. So herrschten in der Arktis zwei Monate lang außergewöhnlich lang anhaltende, starke Polarwinde, welche die Luft in 20 Kilometer Höhe auf minus 80 Grad Celsius abkühlte.

Polarwirbel endlich zusammengebrochen

In diesen kalten Luftmassen sammeln sich chlorhaltige Substanzen auf Eiskristallen leichter und greifen in einer durch die Sonnenstrahlung ausgelösten Kettenreaktion schließlich die Ozonschicht an. Der Zusammenbruch des stabilen Polarwirbels sorgte nun dafür, dass ozonreiche Luftmassen aus wärmeren Schichten in die Arktis strömten.

Wie von den Forschern erhofft, führte die Durchmischung nun zu einem Verschwinden des ungewöhnlichen nördlichen Ozonloches. Auch wenn in den darauffolgenden Tagen wieder ein Polarwirbel erwartet wurde, sollten die Ozonwerte nicht mehr auf die geringen Zahlen Anfang April zurückgehen, teilten die Copernicus-Forscher mit.