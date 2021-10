Malerisches Video zeigt ersten Triebwerkstest von Starship

SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, ist noch mitten in einem langwierigem Genehmigungsverfahren der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA), um sein gigantisches Starship in die Umlaufbahn befördern zu dürfen. In der Zwischenzeit testet das Unternehmen das starke Raptor-Vakuumtriebwerk. In einem kürzlich veröffentlichtem Video, ist zu sehen, wie das Triebwerk in einem Starship-Prototyp auf der Starbase an der texanischen Küste zum ersten Mal zündet. Technisch gesehen, ist es das zweite Mal, jedoch das allererste Mal, wo es an der Unterseite der Rakete befestigt ist.