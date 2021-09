SpaceX-Starship: Tankentlüftung zerfetzt Teile des Hitzeschildes

In einem Video ist zu sehen, wie eine fehlerhafte Tankentlüftung mehrere Hitzeschildkacheln abreißt.

Seit Monaten wird der erste Orbitalflug des SpaceX-Starship erwartet. Der Super-Heavy-Booster soll dabei mit seinen 29 Raptor-Triebwerken die Starship-Rakete in eine Höhe von rund 116 Kilometern befördern. Doch immer wieder musste der Testflug verschoben werden.

Nun dürften die Arbeiten an der Rakete erneut einen kleineren Rückschlag erlitten haben. Wie in einem Video zu sehen ist, hat das Starship einige Teile des Hitzeschildes verloren. Die Entlüftung eines Tanks hat mehrere der Stahlkacheln abgerissen, bestätigte SpaceX-CEO Elon Musk in einem Tweet.