SpaceX: Spektakuläres Video zeigt Starship-Triebwerkstest

Ein neuerlicher Test des Starships könnte bereits in naher Zukunft stattfinden.

SpaceX hat am Freitag eines der Raptor-Triebwerke eines Starship -Prototyps gezündet. Der Test fand am Starbase-Gelände in Texas statt. SpaceX veröffentlichte gleich 2 Videos , die den Test aus spektakulären Perspektiven zeigen. Es sei ein “ deorbit burn ”, wie er auch im Flug vorkomme, schrieb SpaceX.

Der Launch selbst war noch erfolgreich. Doch in einer Höhe von 39 Kilometer geriet die Rakete nach dem Abspalten des Super-Heavy-Boosters in Schleudern. Aus Sicherheitsgründen wurde sie daraufhin gesprengt .

Starship ist die bisher leistungsstärkste Weltraumrakete . Beim ersten Teststart der rund 120 Meter hohen Rakete am 20. April hatte das Vehikel ein Startgewicht von ungefähr 5.000 Tonnen, 4.500 Tonnen davon waren Treibstoff.

Ein nächster Test dürfte in naher Zukunft stattfinden, sofern die US-Luftfahrtbehörde (FAA) einem weiteren Raketenstart zustimmt. Sie dürfte allerdings nicht leichtfertig grünes Licht geben. Denn die FAA hat eine Klage von Wildschutzbeauftragten am Hals, die mit dem Starship-Launch in Zusammenhang steht.

Beamt*innen der Behörde US Fish and Wildlife Service werfen der FAA vor, sie habe es verabsäumt, eine angemessene Umweltprüfung des Startbereichs durchzuführen. Beim vergangenen Raketenstart seien zahlreiche Tiere und Pflanzen zu Schaden gekommen, so die Anschuldigung.