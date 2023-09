Elon Musk: Starship ist startbereit

Die größte Rakete der Welt, das Starship, ist bereit zum Start. Das kündigte Elon Musk, Chef des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX, kürzlich via Twitter (jetzt X) an. Eigentlich hätte das Starship bereits im April in den Orbit gelangen sollen. Das Raumschiff wurde damals während eines Testflugs absichtlich gesprengt, da es nach dem Ausfall mehrerer Triebwerke an Höhe verlor.

Der Startversuch sei laut SpaceX dennoch als Erfolg zu werten. Das Raumschiff stieg bis zu einer Höhe von etwa 39 Kilometern auf - der höchste Punkt, den ein Starship-Raumschiff je erreicht hat. Die gesammelten Daten seien außerdem für weitere Testflüge entscheidend, heißt es.

Auch Musk gratulierte dem Team damals über Twitter. Man könne in „ein paar Monaten“ mit einem erneuten Startversuch rechnen, so der Milliardär.