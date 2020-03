SpaceX wird Astronauten auf dem Mond versorgen

Die NASA hat sich entschieden: SpaceX wird zukünftig die Versorgung der Astronauten sichern, die mit dem Artemis-Programm 2024 auf dem Mond landen sollen. Dafür hat SpaceX ein neues Raumschiff vorgestellt: Die Dragon XL kann 5 Tonnen an Fracht tragen, berichtet Cnbc. Um diese Last zu bewegen, wird das Raumschiff mit der Falcon Heavy Rakete ins All geschossen.