SpaceX zeigt Raketenflug aus spektakulärer Perspektive

Nach praktisch jeder durchgeführten SpaceX-Mission beglückt das Unternehmen Weltraumfans mit spektakulären Videoaufnahmen. So auch nach dem kürzlichen Start der Falcon-9-Rakete am 30. August, welches den SAOCOM 1B Satelliten von Floridas Cape Canaveral Station in den Orbit brachte. Das nun veröffentlichte Video zeigt Start und Landung der Rakete direkt aus Sicht einer an der Falcon angebrachten Kamera.

In den Orbit und zurück

Der Zusammenschnitt zeigt, wie die Rakete aus einer Feuer-Gas-Dampfwolke vom Boden abhebt, schnell die Wolkendecke durchbricht und sich für die Rückkehr auf die Erde mit kleinen Antriebsimpulsen wieder in Position bringt. Durch die Lageverschiebung ist auch die Erde ein paar Momente zu sehen, bevor die Falcon 9 wieder nach unten fliegt und mit präzisen Korrekturen sicher landet.