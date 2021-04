Sputnik V: Verwirrung um Fehler beim Vektorimpfstoff

Wie AstraZeneca und Johnson & Johnson ist auch Sputnik V ein sogenannter Vektorimpfstoff. Dafür wird ein harmloser Trägervirus, also ein Vektor, eingesetzt. Im Fall dieser 3 Coronavirus-Impfstoffe handelt es sich dabei um den Adenovirus, jedoch setzen alle 3 verschiedene Arten ein. Sputnik V verwendet 2 verschiedene: Ad26.COV2-S für die erste und Typ 5 (Ad5) für die zweite Impfung. Damit will man verhindern, dass der Körper nach der ersten Teilimpfung eine Immunantwort auf Ad26 ausbildet und damit die zweite Impfung weniger oder gar nicht effektiv ist.

Der russische Impfstoff Sputnik V sucht derzeit in mehreren Ländern um Zulassung an, unter anderen prüft die EMA den Impfstoff. Kürzlich lehnte die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa den Impfstoff ab. Grund dafür war scheinbar ein Fehler bei der zweiten Dosis.

Auf Twitter führte die Virologin Angela Rasmussen aus, dass den Angaben von Anvisa zufolge, Ad5 bei einem Test mit A549-Zellen (Lungenzellen) sogenannte Plaques bildete, also Löcher in den Zellen. Das passiert, wenn die Viren Zellen infizieren, abtöten und sich auf die Nachbarzellen ausbreiten.

Zudem vermutet sie, dass möglicherweise nicht ausreichend Platz für das Spike-Protein geschaffen wurde. Damit würde sich das Adenovirus im Körper vermehren, ohne dass eine Immunantwort für das Coronavirus ausgebildet würde. Ob ähnliche Probleme bei der ersten Impfdosis mit Ad26 auftreten, wurde noch nicht untersucht.

Zulassung in EU fraglich

„Die Hersteller müssen wie bei AstraZeneca und Johnson & Johnson bestimmte Qualitätsrichtlinien nachweisbar erfüllen. Wir haben dafür derzeit nicht genug Daten für Sputnik V. Zwei Darreichungsformen hatten bereits eine andere Zusammensetzung als sie in der Phase-3-Studie angeben war, die in The Lancet veröffentlicht wurde“, sagt Redlberger-Fritz. Unter diesen Umständen erhalte Sputnik V keine Zulassung durch die EMA, so die Virologin.

Sputnik V: Fake News und politische Entscheidung

Auf Twitter wehrt sich das Sputnik-V-PR-Team gegen die Vorwürfe. Die Ablehnung durch die brasilianische Gesundheitsbehörde sei „politischer Natur“ und habe nichts mit der Datenlage zu tun, heißt es in einem Statement.