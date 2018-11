Star-Trek-Schauspielerin bei Roboter-Cocktailfestival in Wien

"Die Leute mögen Roboter und sie mögen Alkohol, wir sind ja in Wien", sagt Johannes Grenzfurthner. Kein Wunder also, dass das von Grenzfurthners Kunst-, Theorie- und Bastlerkollektiv monochrom veranstaltete Festival für Cocktailrobotik, Roboexotica, ein Erfolg ist. Von Donnerstag bis Sonntag findet das 1999 gegründete Festival, bei dem selbstgebastelte Roboter Cocktails ausschenken, bereits zum 20. Mal statt.

Im Theater Nestroyhof im zweiten Wiener Gemeindebezirk werden mehr als 20 Roboter Cocktails mixen, Schnäpse ausschenken, Palatschinken zubereiten und, wie es im Programm heißt, auf "charmante Weise eine angenehme Atmosphäre schaffen". Denn die Roboexotica versteht sich auch als Treffpunkt für Bastler und Technikinteressierte und Diskussionsplattform für Fragen rund um Medienkunst, Robotik und Transhumanismus. "Die Roboexotica ist die ideale barrierefreie Option, um komplexe Themenfelder der Medienkunst und Technik zu vermitteln, praktisch und theoretisch darzustellen und in angemessenen Rahmen zu diskutieren", sagt Günther Friesinger von monochrom. "Das alte Problem, dass man auf Ausstellungen geht und sich wünscht, das bald die Party beginnt, ist bei uns gelöst", fügt Grenzfurthner hinzu.

Star Trek-Darstellerin als Stargast

Zum 20. Jubiläum wartet die Roboexotica mit einem besonderen Stargast auf. Die US-Schauspielerin Chase Masterson, bekannt aus der TV-Serie "Star Trek: Deep Space Nine", wird das Festival am Donnerstag um 19.00 Uhr eröffnen und auch ein Konzert geben. In Wien ist Masterson auch, weil sie eine Sprechrolle im jüngsten monochrom-Film übernommen hat. In "Je sui Auto", der im Frühjahr in die Kinos kommen soll und von einem selbstfahrenden Taxi handelt, das Emotionen entwickelt, wird sie dem Roboterauto ihre Stimme leihen.