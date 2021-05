Start-ups forschen an Impfstoff, der viele Jahre schützt

Mehrere Biotech-Start-ups wollen sich damit nicht zufrieden geben. Sie versuchen mit ihren Vakzinen nicht in erster Linie Antikörper zu erzeugen, sondern vor allem die T-Zellen zu stimulieren - also den Teil der Immunantwort, der sich darauf konzentriert, bereits infizierte Zellen zu finden und zu eliminieren und nicht das Virus selbst.

In Frankreich verfolgt diesen Ansatz OSE Immunotherapeutics. Gerade hat das Biotech-Unternehmen begonnen, seinen Impfstoff in klinischen Studien zu erproben. „Er könnte mehrere Jahre lang schützen“, sagt Unternehmenschef Alexis Peyroles. Eine andere französische Firma, Osivax mit Sitz in Lyon, arbeitet ebenfalls an einer T-Zell-Impfung und verspricht einen „universellen“ Impfstoff, der gegen jede mögliche Variante wirksam wäre. Die Regierung in Paris unterstützt die Forschung mit Millionensummen.

Wenige Forschungsprojekte peilen jahrelangen Corona-Schutz an

Unter den 400 Impfstoffentwicklungen, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auflistet, sind nur wenige, die den Anspruch der universellen Wirksamkeit verfolgen. Das T-Zell-Vakzin des US-Unternehmens ImmunityBio ist das am weitesten fortgeschrittene derartige Projekt. Erste vorläufige Ergebnisse, die vergangenen Monat veröffentlicht wurden, sind überwiegend ermutigend.

Die neuen Impfstoffe sollen frühestens nächstes Jahr einsatzbereit sein. Viele Wissenschaftler*innen betrachten die T-Zellen-Impfstoffe mit Skepsis. „Die massenhafte Impfung erzeugt selbst einen evolutionären Selektionsdruck“, sagt der britische Virologe Julian Tang.