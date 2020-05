Startschuss für "World Space Week" erfolgte in Innsbruck

In Innsbruck ist am Freitag der Startschuss für die "World Space Week 2013" erfolgt. Über 800 Veranstaltungen in 70 Ländern sollen von 4. bis 8. Oktober Jung und Alt für Raumfahrt begeistern. In der Tiroler Landeshauptstadt werden vom Mission Control Center des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) aus die "Mission zum Mars" und alle Satelliten-Veranstaltungen koordiniert. Mittelpunkt der "World Space Week 2013" ( WSW) soll eine viertägige Marssimulation in Utah ( USA) sein, erklärten die Veranstalter am Freitag vor Journalisten.