Spitze Steine zwingen Mars-Rover Curiosity zum Ausweichen

Der Mars-Rover Curiosity hat fast den gesamten März auf einem Hang namens Greenheugh Pediment verbracht, um ihn näher zu erforschen. Die Pedimentlandschaft am Roten Planeten erstreckt sich über 2 Kilometer und befindet sich am Fuße des Mount Sharp.

Am 18. März traf der Rover plötzlich auf unerwartetes Terrain. Der Weg vor ihm war mit sogenannten Windkanter, also durch Windschliff kantig zugeschliffene spitze Steine, bedeckt. Derart viele Windkanter hatten die Forscher*innen seit fast 10 Jahren nicht auf einmal am Mars gesehen, berichtet Phys.org.