Steinzeit-Viren aus auftauendem Permafrost werden untersucht

Ein russisches Staatslabor will mit Hilfe von Geweberesten von Tieren aus der Altsteinzeit, die der auftauende Permafrost freigegeben hat, nach ebenso alten Viren suchen. Ein Ziel sei es, mit Hilfe möglicher Paläoviren die Entwicklung von Viren zu erforschen, teilte das in Sibirien ansässige Labor Vektor am Dienstag mit. An dem Projekt beteiligt ist demnach auch die Universität von Jakutsk.

Gewebe eines 6.500 Jahre alten Pferds

Für das Projekt wurde demnach bereits erstes Gewebe von einem etwa 6.500 Jahre alten Pferd entnommen, das im Jahr 2009 in der sibirischen Region Jakutien entdeckt wurde. Dort werden wegen der Schmelze der Dauerfrostböden häufig Überreste von Tieren aus dem Paläolithikum in erstaunlich gutem Zustand entdeckt, darunter auch von Mammuts.