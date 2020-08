Wie man die Perseiden heuer zu Gesicht bekommt

Rund um den 12. August feiern alljährlich die Perseiden ihre Hochsaison und sorgen für ein vermehrtes Aufkommen von Sternschnuppen am Nachthimmel. Weil es im August meist warm genug ist, um des nächtens gemütlich auf dem Boden zu liegen und in den Himmel zu starren, ist der Tag ein Fixtermin für viele Astronomie-Fans. Das Wetter ist freilich immer ein entscheidender Faktor, doch selbst ohne Wolken sind die Bedingungen heuer suboptimal.

10 Stück pro Stunde

"Wenn man am Stadtrand sitzt und nach Mitternacht den Himmel beobachtet, ist statistisch alle 6 Minuten eine Sternschnuppe sichtbar", erklärt Alexander Pikhard, Präsident der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie. "In der Stadt sind noch weniger zu sehen, wahrscheinlich nur 5 pro Stunde." Das ist freilich wenig, wo die Perseiden doch im Optimalfall rund 100 Sternschnuppen pro Stunde erzeugen.

"Dieses Maximum wird am 12. August unter tags auftreten", sagt Pikhard. Da sieht man die Leuchtspuren, die durch das Eintreten kleiner Kometenbruchstücke in die Erdatmosphäre erzeugt werden, freilich nicht. Zu viel Licht erschwert aber auch die Beobachtung in der Nacht.

Störender Mond

Das Sternbild Perseus, das der Ursprung der Perseiden zu sein scheint, steigt erst gegen 22.00 Uhr über den Horizont. Knapp 2 Stunden später folgt der Mond, der in seinem momentan abnehmenden Zustand immer noch 50 Prozent Leuchtkraft aufweist. "Am besten zu sehen wären die Perseiden zwischen 3 und 5 Uhr in der Früh, wenn es wirklich dunkel ist, aber genau dann steht momentan auch der Mond hoch."