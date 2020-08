Perseiden im Livestream: Sternschnuppen-Spektakel am Höhepunkt

Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Perseiden zu sehen

Heuer fällt das Maximum des Phänomens auf die Zeit um den 12. August. Auf ihren Höhepunkt steuern die Perseiden in den Tagesstunden zwischen 15.00 und 18.00 Uhr zu. Die eigentlich für diesen Zeitraum möglichen 100 bis 110 Sternschnuppen-Erscheinungen pro Stunde in Europa zu sehen, ist laut Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) nicht möglich.

Eher realistisch seien um die 30 Sichtungen pro Stunde unter maximal dunklen Bedingungen - also ohne störendes Mond- und künstliches Licht in der Umgebung des Beobachtungsplatzes. Theoretisch würde dieser Wert bis ungefähr 5.00 Uhr am 13. August auf 100 Sichtungen ansteigen.

Da ungefähr um Mitternacht der abnehmende Mond aufgeht, wird dann die Rate an tatsächlich sichtbaren Ereignissen deutlich reduziert sein.