Revolutionäre Tandem-Solarzelle soll 38,91 Prozent Wirkungsgrad haben

Mit Tandemsolarzellen lässt sich die Energieausbeute von Photovoltaikanlagen optimieren. Man kann sie sich wie 2 Solarzellen vorstellen, die aufeinandergestapelt wurden. Beide Schichten zielen auf ein unterschiedliches Sonnenlichtspektrum ab, wodurch sie besonders effizient sind. Das Konzept eines Forschungsteams aus Indien soll sogar einen Wirkungsgrad von 38,91 Prozent erreichen.

Der aktuelle Wirkungsgrad-Rekord einer Tandemsolarzelle liegt bei gut 33 Prozent. Das bedeutet, dass ein Drittel der Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt werden konnten. Als Material nahmen die Forscher Silizium und Perowskit. Das obere Perowskit-Material absorbiert hauptsächlich blaues Licht, das untere Silizium-Material hingegen rotes Licht.

Solarzelle aus Kohlenstoffnanoröhren

Die noch hypothetische Tandemzelle der M.M.M. University of Technology im indischen Gorakhpur, besteht allerdings weder aus Silizium, noch aus Perowskit. Die Forscher nutzten in ihren Berechnungen eine sogenannte CIGS-Solarzelle als obere Schicht. Deren Halbleiter - das Herzstück der Zelle - besteht aus einem Verbund aus Kupfer (C), Indium (I), Gallium (G) und Selen (S). Diese Zelle kann vor allem kürzere Wellenlängen in Elektrizität umwandeln.