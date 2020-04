Tanzende Schwarze Löcher sind heller als eine Billion Sterne

Exakt vorhergesagt

2010 haben Wissenschaftler ein Prognosemodell entwickelt, das auf drei Wochen genau ist. 2018 ist es indischen Forschern gelungen, ein genaues Datum für die nächste Explosionswelle vorherzusagen. Also wurde das Spitzer-Teleskop der NASA rund um den 31. Juli 2019 auf die Galaxie OJ 287 gerichtet. Und tatsächlich: Die indischen Wissenschaftler lagen mit ihrer Vorhersage genau richtig. Das NASA-Teleskop konnte die 3,5 Milliarden Lichtjahre entfernten Blitze aufzeichnen.

"Es war ein großes Glück, dass wir mit dem Spitzer-Teleskop den Höhepunkt dieser periodischen Explosionen erfassen konnten, da kein anderes von Menschen hergestelltes Instrument in der Lage war, einen so klaren Blick auf die weit entfernte Galaxie zu gewähren", sagt Seppo Laine, Wissenschafter am California Institute of Technology. Das Spitzer-Teleskop wurde nämlich im Jänner 2020 in Pension geschickt.